Economia del mare a gonfie vele | Vale quasi 15 miliardi di euro
L’economia del mare per la provincia di Ravenna nel 2024 valeva 936,4 milioni grazie al lavoro di 2.549 imprese (il 18% del totale) con 15.944 occupati, pari al 20,9% del totale. Tutto questo nel contesto di una filiera che per l’Emilia-Romagna genera 14,9 miliardi di euro di valore aggiunto tra valore diretto e indiretto, pari all’8,6% del Pil regionale, in crescita dell’11,3% rispetto all’anno precedente. Il tutto grazie a 76.227 occupati e a 14.175 imprese (3,3% del totale) di cui 1.091 imprese avviate da stranieri, 2.871 imprese femminili e 1.044 imprese giovanili. I numeri sono il frutto della presentazione del Report 2025 sull’Economia del Mare in Emilia-Romagna che venerdì scorso ha riunito a Ravenna, nella Sala Cavalcoli della Camera di commercio, istituzioni, enti locali, rappresentanti del mondo produttivo e del sistema camerale per fare il punto sul ruolo strategico della Blue Economy per lo sviluppo del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
