Giornalisti | Schlein ' dolore per scomparsa Casadio ci mancherà molto'

Giovanna Casadio è morta, e questa perdita colpisce profondamente i giornalisti. Schlein ha commentato la notizia, sottolineando quanto la figura di Casadio fosse apprezzata nel mondo dell’informazione. La sua scomparsa lascia un vuoto evidente, soprattutto tra coloro che hanno condiviso con lei anni di lavoro e impegno.
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Apprendo con dolore della scomparsa di Giovanna Casadio ed esprimo profondo cordoglio anche a nome di tutta la comunità democratica. Giornalista attenta, rigorosa e appassionata, saggista, donna colta e gentile. Ci mancherà molto. Siamo vicini ai suoi familiari, alle colleghe e ai colleghi e a tutte e tutti quelli che le hanno voluto bene". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.
È venuto a mancare Bruno Testardi, 87 anni, figura stimata e attiva dell’Associazione nazionale carabinieri di Ravenna.
