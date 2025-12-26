È morto Perry Bamonte lo storico chitarrista dei Cure | Ci mancherà molto

Wish, Wild Mood Swings e Bloodflowers e ancora Acoustic Hits e The Cure. Sono solo alcuni degli album capolavori in cui ha suonato Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista della band britannica The Cure. Ora il gruppo iconico dalla darkwave, capeggiato da Robert Smith, deve dire addio al. 🔗 Leggi su Today.it

