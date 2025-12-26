Wish, Wild Mood Swings e Bloodflowers e ancora Acoustic Hits e The Cure. Sono solo alcuni degli album capolavori in cui ha suonato Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista della band britannica The Cure. Ora il gruppo iconico dalla darkwave, capeggiato da Robert Smith, deve dire addio al. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - È morto Perry Bamonte, lo storico chitarrista dei Cure: "Ci mancherà molto"

Leggi anche: È morto Perry ‘Teddy’ Bamonte, lo storico chitarrista dei Cure. La band: “Ci mancherà enormemente”

Leggi anche: Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The Cure

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Morto Perry Bamonte, chitarrista dei Cure negli anni 90-2000 - Perry Bamonte, a lungo chitarrista e tastierista dei Cure, è morto all’età di 65 anni. ondarock.it