Giornalisti | Iv ' cordoglio Renzi e Italia Viva per scomparsa Casadio'

Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva hanno espresso il loro dolore per la morte di Giovanna Casadio, giornalista di lunga data di Repubblica. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i colleghi, che ricordano la sua dedizione e il suo impegno nel giornalismo. Casadio è venuta a mancare ieri, lasciando unvuoto nel mondo dell'informazione italiana.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Matteo Renzi e i parlamentari di Italia Viva esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanna Casadio, storica firma di Repubblica. Nel corso della sua lunga carriera ha raccontato con passione la vita politica italiana, contribuendo con competenza e serietà al dibattito pubblico. Alla sua famiglia e alla redazione di Repubblica giungano le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore". Si legge in una nota di Iv.