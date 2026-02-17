Il Partito Democratico esprime il suo cordoglio dopo la morte di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica, avvenuta a causa di una grave malattia. La notizia ha colpito i colleghi e i deputati dem, che ricordano con affetto la sua determinazione e attenzione nel lavoro. Casadio, nota per il suo impegno sul campo, si è spenta ieri sera portando via un talento appassionato.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa di Giovanna Casadio, giornalista di Repubblica. Ha seguito negli anni la vita politica e la nascita del Partito Democratico. La ricordiamo precisa e attenta nel suo lavoro, acuta e determinata, sempre con gentilezza e modi cortesi, nel raccontare le conquiste ma anche le difficoltà della sinistra italiana con uno sguardo sempre attento alla questione femminile. Alle colleghe e ai colleghi e alla famiglia, il cordoglio e la vicinanza delle deputate e dei deputati del Partito Democratico". Così in una nota il Gruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornalisti: Pd, 'Casadio attenta e determinata, cordoglio deputati dem'

