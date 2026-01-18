Roma sequestrato il Piper | nello storico locale rischi per l’evacuazione

A Roma, il celebre locale notturno Piper in via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo. La decisione, ancora da convalidare, riguarda la chiusura temporanea del locale, che rappresenta un punto di riferimento della vita notturna cittadina. La misura potrebbe comportare l’evacuazione dell’edificio, in attesa di ulteriori valutazioni da parte delle autorità giudiziarie.

Sigilli al Piper, storica discoteca in via Tagliamento a Roma. Il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo, che dovrà essere convalidato dall’autorità giudiziaria. La decisione è arrivata dopo una serie di controlli della polizia, che avrebbero riscontrato, tra l’altro, modifiche strutturali all’impianto, assenza di certificazioni e rischi sotto il profilo dell’evacuazione. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A seguito della recente tragedia di Crans-Montana, le autorità hanno intensificato i controlli a Roma, portando alla chiusura del Piper, storico locale aperto dagli anni ’60 in via Tagliamento. La misura mira a garantire la sicurezza pubblica, affrontando rischi legati alla capacità di affluenza e alle procedure di evacuazione, e prosegue una più ampia attività di controllo sul territorio.

