Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia, madre di un bambino di otto anni che ha ricevuto un trapianto di cuore, per offrirle supporto e conforto. La premier ha voluto conoscere di persona le condizioni del piccolo e ascoltare le sue storie, mostrando vicinanza concreta alla famiglia. La conversazione si è concentrata sulla speranza e sulla forza della madre, che ha raccontato le difficoltà affrontate durante il percorso di cura.

Una telefonata da donna a donna. La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia, madre del piccolo al quale è stato impiantato un cuore difettoso. Una telefonata nella quale Patrizia ha ribadito la sua determinazione: “La premier mi ha espresso la sua solidarietà, come ha fatto il governatore Fico, ma ho ribadito che la mia priorità resta salvare mio figlio”. Patrizia ha ringraziato la presidente del Consiglio spiegando che "in questo momento la priorità resta quella di reperire un nuovo cuore compatibile con quello del figlio", rinnovando l'appello a vincere la lotta contro il tempo. In mattinata alla signora era giunta anche la telefonata del governatore della Campania Roberto Fico: il presidente ha assicurato ogni tipo di sostegno alla famiglia e al piccolo che da 56 giorni vive attaccato ad un macchinario ospedaliero. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Giorgia Meloni chiama la mamma del bambino trapiantato: ha espresso solidarietà e vicinanza

