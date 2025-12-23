Venezuela | Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e vicinanza
Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato nei giorni scorsi alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Alla signora Armanda Colusso il Capo dello Stato ha manifestato vicinanza e la solidarietà a nome di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Venezuela,madre Trentini:governo ignora
Leggi anche: Terremoto, Cirielli chiama il sindaco di Montefredane ed esprime solidarietà a nome del Governo
Il presidente Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini: solidarietà di tutto il Paese - Un gesto significativo dopo i ripetuti appelli della famiglia per fare chiarezza sulla detenzione e sull’azione diplomatica ... rainews.it
Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei giorni scorsi ha telefonato alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. lagazzettadelmezzogiorno.it
La mamma #AlbertoTrentini: "Mi chiedo perché non si é colta l’occasione della stretta di mano del nostro Presidente Mattarella con la ministra dell’istruzione venezuelana nell’ottobre scorso a Roma, perché quella era proprio l’occasione da cogliere.. nel dialo x.com
#Tg2000, #11dicembre 2025 - ore 8:30 #Ucraina #Russia #Zelensky #Trump #Putin #Birmania #MedioOriente #Hamas #Israele #Gaza #Venezuela #Machado #CorridoiUmanitari #Mattarella #CucinaItaliana #Unesco #UnescoHeritage #Chailly #Kinsella #T - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.