Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato nei giorni scorsi alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Alla signora Armanda Colusso il Capo dello Stato ha manifestato vicinanza e la solidarietà a nome di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e vicinanza

Il presidente Mattarella ha telefonato alla madre di Alberto Trentini: solidarietà di tutto il Paese - Un gesto significativo dopo i ripetuti appelli della famiglia per fare chiarezza sulla detenzione e sull’azione diplomatica ... rainews.it