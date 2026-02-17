Giorgia Meloni chiama alla mamma del bambino trapiantato | ha espresso solidarietà e vicinanza

Giorgia Meloni ha chiamato la madre di un bambino trapiantato al Monaldi dopo aver letto la sua richiesta di aiuto sui social media. La premier ha voluto sapere come sta il piccolo e ha promesso di seguire personalmente la vicenda. La donna ha raccontato di aver ricevuto il sostegno del governo e di sentirsi meno sola davanti alle difficoltà.

Una telefonata da donna a donna. La premier Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia, madre del piccolo al quale è stato impiantato un cuore difettoso. Una telefonata nella quale Patrizia ha ribadito la sua determinazione: "La premier mi ha espresso la sua solidarietà, come ha fatto il governatore Fico, ma ho ribadito che la mia priorità resta salvare mio figlio". Patrizia ha ringraziato la presidente del Consiglio spiegando che "in questo momento la priorità resta quella di reperire un nuovo cuore compatibile con quello del figlio", rinnovando l'appello a vincere la lotta contro il tempo.