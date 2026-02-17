Giochi del Mediterraneo Taranto vede finalmente il traguardo | c’è la firma del nuovo contratto resta il nodo delle navi

Taranto ha firmato il nuovo contratto per i Giochi del Mediterraneo, una decisione che apre la strada alle competizioni sportive nella città. La firma arriva dopo mesi di ritardi e discussioni sul supporto logistico, in particolare sulla questione delle navi. Ora, con il documento in mano, si spera che tutto possa procedere senza ulteriori intoppi.

Taranto si avvicina finalmente ai Giochi del Mediterraneo. Dovrebbe essere scontato, considerando che l’evento è stato assegnato alla Puglia nel lontano 2019 e ormai mancherebbero pochi mesi all’inaugurazione. Ma dopo tutti i ritardi e tensioni che ci sono state, soltanto adesso l’evento sembra vicino al traguardo, con la firma del nuovo contratto tra Comitato italiano e internazionale. È stata un’autentica telenovela quella col Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIGM). Oggetto del contendere, come raccontato a più riprese dal Fatto, i servizi necessari allo svolgimento delle gare: timing e scoring (i cronometri che segnano tempo e punteggio), cybersicurezza, antidoping, broadcasting. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

