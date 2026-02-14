Gli Usa si preparano operazioni contro l' Iran Colloqui Kiev-Mosca il 17 a Ginevra Trump | Zelensky si smuova

Gli Stati Uniti si stanno organizzando per eventuali operazioni contro l’Iran, a causa della crescente tensione tra i due Paesi. Secondo due funzionari statunitensi, l’esercito si sta preparando a portare avanti missioni prolungate, che potrebbero durare settimane, se Trump decidesse di dare il via a un attacco. Nel frattempo, a Ginevra il 17 si terrà il colloquio tra Kiev e Mosca, mentre Trump ha chiesto a Zelensky di muoversi di più, aggiungendo che la situazione richiede azioni decisive.

L'esercito statunitense si sta preparando alla possibilità di operazioni prolungate, della durata di settimane, contro l'Iran se il presidente Donald Trump ordinasse un attacco: lo hanno dichiarato a Reuters due funzionari statunitensi, in quello che potrebbe diventare un conflitto molto più grave di quanto visto in precedenza tra i due Paesi. La rivelazione dei funzionari, che hanno parlato in condizione.