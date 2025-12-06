Ucraina massiccio attacco russo su Kiev e le città Oggi riprendono i colloqui a Miami

La Russia ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Kinzhal contro l'Ucraina. Sono state udite esplosioni a Kiev, Fastiv, Dnipro e nella regione di Dnipropetrovsk. A Fastiv sono state colpite le infrastrutture ferroviarie. L'aeronautica militare ucraina ha riferito poco fa di missili da crociera diretti verso le regioni di Sumy, Chernihiv, Poltava e Cherkasy. Oggi riprendono i colloqui a Miami tra Usa e Ucraina. Steve Witkoff, Jared Kushner e la delegazione di Kiev hanno convenuto che un reale progresso verso qualsiasi accordo dipende dalla disponibilità della Russia a dimostrare un serio impegno per una pace a lungo termine, inclusi passi verso la de-escalation e la cessazione delle uccisioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e le città. Oggi riprendono i colloqui a Miami

