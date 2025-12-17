Putin avverte l’Ue | doppia minaccia sui territori ucraini e sugli asset russi

Vladimir Putin lancia un avvertimento all’Unione Europea, evidenziando una doppia minaccia sui territori ucraini e sugli asset russi. Dopo aver rinsaldato i rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, il leader russo ora focalizza la sua attenzione sull’Europa, considerata il principale avversario nel contesto geopolitico attuale. Un messaggio che segna una nuova fase di tensione e strategia tra Mosca, Bruxelles e Washington.

© Lanotiziagiornale.it - Putin avverte l'Ue: doppia minaccia sui territori ucraini e sugli asset russi Ricuciti i rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, il vero nemico per Vladimir Putin è l'Europa. Il presidente russo paragona gli europei a dei " porcellini " e li avverte, minacciando di essere pronto a prendersi sul campo i territori ucraini nel caso in cui rendano impossibili i negoziati per la pace a Kiev. Putin ha paragonato gli europei a dei "porcellini", colpevoli anche di essersi adeguati alla precedente amministrazione Usa guidata da Joe Biden, convinta che Mosca sarebbe crollata. Il presidente russo accusa l'Occidente di aver iniziato le operazioni militari in Ucraina per provocare un crollo di Mosca: " Tutti credevano che in un breve periodo di tempo avrebbero distrutto e fatto crollare la Russia", afferma.

Putin avverte: missili Tomahawk a Kiev potrebbero danneggiare i legami con Trump - Putin ha ringraziato Trump per i suoi sforzi di aiutare a negoziare la pace in Ucraina, ma ha avvertito che fornire missili a lungo raggio a Kiev danneggerebbe le relazioni tra Washington e Mosca Il ... it.euronews.com

Putin avverte lEuropa Se volete la guerra, siamo pronti Dichiarazioni del 2 dicembre 2025

The Epoch Times Italia. . La responsabile della politica estera Ue, Kaja Kallas, avverte che la conquista del Donbas da parte di Putin sarebbe solo una tappa: «Se cade il Donbas, cadrà l’intera Ucraina e altre regioni saranno in pericolo». Intanto, i negoziati pe - facebook.com facebook

