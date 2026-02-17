Giardini Estensi Tutto il meglio dell’agricoltura

Agrivarese torna nella città giardino. Saranno i Giardini Estensi ad ospitare domenica 12 aprile l'edizione primaverile della principale rassegna dedicata al comparto agricolo provinciale. Dopo il successo dello scorso settembre a Busto Arsizio, con oltre 26mila presenze, la manifestazione riparte dal capoluogo con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alle eccellenze del territorio. L'organizzazione è a cura della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con le associazioni di categoria e il Comune. L'evento lega il mondo agricolo a temi come sostenibilità, turismo, commercio e cultura.