Giardini Estensi Tutto il meglio dell’agricoltura
Agrivarese torna a Giardini Estensi perché vuole mostrare le novità dell’agricoltura locale. Domenica 12 aprile, i Giardini Estensi diventeranno il punto di incontro principale per agricoltori e appassionati. Le bancarelle offriranno prodotti freschi, e ci saranno dimostrazioni pratiche di tecniche agricole moderne.
Agrivarese torna nella città giardino. Saranno i Giardini Estensi ad ospitare domenica 12 aprile l’edizione primaverile della principale rassegna dedicata al comparto agricolo provinciale. Dopo il successo dello scorso settembre a Busto Arsizio, con oltre 26mila presenze, la manifestazione riparte dal capoluogo con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alle eccellenze del territorio. L’organizzazione è a cura della Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con le associazioni di categoria e il Comune. L’evento lega il mondo agricolo a temi come sostenibilità, turismo, commercio e cultura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Si accende la magia del Natale . Luci colorate e alberi che cantano. Seimila persone ai Giardini Estensi
L'atmosfera natalizia si diffonde tra luci scintillanti e decorazioni festive ai Giardini Estensi.
Dopo i Giardini Merluzzo parte la riqualificazione dei Giardini Margherita
Dopo la conclusione delle opere di manutenzione straordinaria ai Giardini Merluzzo, si avviano i lavori di riqualificazione dei Giardini Margherita.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Piazza Ariostea si tinge di verde ’Giardini Estensi’ apre l’autunnoUn programma ricco di eventi e un mondo tutto da scoprire: i Giardini Estensi in Piazza Ariostea celebrano la cultura del verde e della sostenibilità, inaugurando la sua 22esima edizione da domani a ... ilrestodelcarlino.it
Giardini estensi. Al parco Massari in scena due giorni nel segno dell’ambienteAlla regia della manifestazione l’associazione culturale Ferrara Pro Art. Attrezzature per il giardinaggio, artigianato e cura degli spazi verdi . ’Giardini Estensi in versione autunnale torna a ... ilrestodelcarlino.it
