si accende la magia del natale luci colorate e alberi che cantano seimila persone ai giardini estensi

L'atmosfera natalizia si diffonde tra luci scintillanti e decorazioni festive ai Giardini Estensi. Con oltre 6.000 visitatori già durante l'inaugurazione, l'evento segna l'inizio di un periodo ricco di magia e tradizione, attirando numerosi cittadini e visitatori pronti a immergersi nello spirito del Natale.

Già nella serata inaugurale era stato registrato il pienone: 6.000 le presenze stimate dal Comune lo scorso 28 novembre in occasione della prima accensione ufficiale. E con il ponte lungo dell'Immacolata i Giardini Estensi di Varese hanno fatto il boom. Tantissime le persone in centro, accorse in particolare per osservare quella che da diversi anni ormai è l'attrazione principe del Natale in città: l' illuminazione a tema del parco del Municipio. In particolare nella giornata di domenica un fiume di gente ha raggiunto il centro, a partire proprio dal Giardino delle Meraviglie. "Famiglie, bambini, turisti e varesini hanno invaso le strade trasformando la città in un grande abbraccio di luci, colori ed energia", è il commento dell'amministrazione comunale.