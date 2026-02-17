Giada De Blanck mostra l’urna della mamma Patrizia | Come ti avevo promesso

Da dilei.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada De Blanck ha mostrato l’urna contenente le ceneri di sua madre, Patrizia, perché voleva mantenere vivo il ricordo della donna che ha accompagnato la sua vita e quella di molti italiani. La figlia ha deciso di condividere quel momento con i follower sui social, tenendo in mano l’urna in un gesto che ha definito “come ti avevo promesso”. La scena si è svolta in un ambiente intimo, con Giada che ha spiegato di aver scelto di conservare le ceneri in un luogo speciale, vicino a ricordi e momenti condivisi.

A pochi giorni dal commovente addio a Patrizia De Blanck, che ha attraversato decenni di spettacolo e televisione italiana lasciando un’impronta indelebile, la figlia Giada De Blanck ha trovato un modo per sentirla ancora vicina. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi,  oggi pr e manager sportiva, ha scelto di compiere un gesto delicato, quasi poetico, che le permette di mantenere la popolare madre a portata di mano, dentro le mura domestiche, dove hanno condiviso tanto della loro vita fino all’ultimo respiro dell’irriverente contessa. L’urna con le ceneri di Patrizia De Blanck. Dopo i commoventi funerali a Roma, è stata Giada De Blanck, figlia della contessa scomparsa lo scorso 8 febbraio a 85 anni, a condividere sui social un gesto profondamente personale: il trasferimento delle ceneri nella residenza di famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

giada de blanck mostra l8217urna della mamma patrizia come ti avevo promesso
© Dilei.it - Giada De Blanck mostra l’urna della mamma Patrizia: “Come ti avevo promesso”

Giada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia sui social: “Sei tornata a casa, come ti avevo promesso”Giada De Blanck pubblica sui social l’urna della madre Patrizia, spiegando di averla portata a casa dopo la morte avvenuta poco più di una settimana fa.

Patrizia De Blanck, l’annuncio della figlia Giada dopo la morte della mamma: “Te lo avevo promesso”Giada De Blanck annuncia con il cuore in mano la perdita della mamma, Patrizia De Blanck, scomparsa l’8 febbraio a 85 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Giada De Blanck, chi è l'unica figlia della contessa Patrizia De Blanck; La vita privata di Patrizia De Blanck: i due matrimoni della contessa e il legame con la figlia Giada; È morta la contessa Patrizia De Blanck, aveva 85 anni; Addio a Patrizia de Blanck, opinionista di sangue blu della tv italiana: l'annuncio della morte dalla figlia Giada.

giada de blanck mostraGiada De Blanck mostra l’urna della madre Patrizia sui social: Sei tornata a casa, come ti avevo promessoA poco più di una settimana dalla scomparsa di Patrizia De Blanck, la figlia Giada ha condiviso sui social il momento del ritorno a casa dell'urna con ... fanpage.it

giada de blanck mostraGiada De Blanck mostra l’urna della mamma Patrizia: Come ti avevo promessoA pochi giorni dalla morte di Patrizia De Blanck, Giada mostra sui social il ritorno a casa dell’urna: Sempre con me, nel cuore vivrai per sempre ... dilei.it