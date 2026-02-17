Giada De Blanck mostra l’urna della mamma Patrizia | Come ti avevo promesso

Giada De Blanck ha mostrato l’urna contenente le ceneri di sua madre, Patrizia, perché voleva mantenere vivo il ricordo della donna che ha accompagnato la sua vita e quella di molti italiani. La figlia ha deciso di condividere quel momento con i follower sui social, tenendo in mano l’urna in un gesto che ha definito “come ti avevo promesso”. La scena si è svolta in un ambiente intimo, con Giada che ha spiegato di aver scelto di conservare le ceneri in un luogo speciale, vicino a ricordi e momenti condivisi.

A pochi giorni dal commovente addio a Patrizia De Blanck, che ha attraversato decenni di spettacolo e televisione italiana lasciando un'impronta indelebile, la figlia Giada De Blanck ha trovato un modo per sentirla ancora vicina. L'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, oggi pr e manager sportiva, ha scelto di compiere un gesto delicato, quasi poetico, che le permette di mantenere la popolare madre a portata di mano, dentro le mura domestiche, dove hanno condiviso tanto della loro vita fino all'ultimo respiro dell'irriverente contessa. L'urna con le ceneri di Patrizia De Blanck. Dopo i commoventi funerali a Roma, è stata Giada De Blanck, figlia della contessa scomparsa lo scorso 8 febbraio a 85 anni, a condividere sui social un gesto profondamente personale: il trasferimento delle ceneri nella residenza di famiglia.