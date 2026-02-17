Patrizia De Blanck l’annuncio della figlia Giada dopo la morte della mamma | Te lo avevo promesso
Giada De Blanck annuncia con il cuore in mano la perdita della mamma, Patrizia De Blanck, scomparsa l’8 febbraio a 85 anni. La figlia ha condiviso un messaggio toccante sui social, ricordando la promessa fatta di essere sempre vicina alla madre fino all’ultimo respiro. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, dove la contessa aveva lasciato un segno indelebile con le sue apparizioni e personalità vivace.
Si è spenta lo scorso 8 febbraio, a 85 anni, Patrizia De Blanck, contessa romana diventata negli anni un volto familiare per il pubblico televisivo. La sua figura, aristocratica e al tempo stesso popolare, aveva attraversato decenni di programmi e salotti tv, fino a conquistare una nuova generazione di spettatori grazie alla partecipazione tra il 2020 e il 2021 al Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi combatteva contro una lunga malattia, affrontata lontano dai riflettori, con discrezione e silenzio. A dare l’annuncio della scomparsa era stata la figlia Giada De Blanck, che aveva scelto parole cariche di dolore per raccontare quanto vissuto negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Morte Patrizia De Blanck: la confessione della figlia Giada a un giornalista
La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.
Eredità Patrizia De Blanck, la scoperta dopo la notizia della morte: cosa lascia alla figlia Giada
