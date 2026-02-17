Patrizia De Blanck l’annuncio della figlia Giada dopo la morte della mamma | Te lo avevo promesso

Si è spenta lo scorso 8 febbraio, a 85 anni, Patrizia De Blanck, contessa romana diventata negli anni un volto familiare per il pubblico televisivo. La sua figura, aristocratica e al tempo stesso popolare, aveva attraversato decenni di programmi e salotti tv, fino a conquistare una nuova generazione di spettatori grazie alla partecipazione tra il 2020 e il 2021 al Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi combatteva contro una lunga malattia, affrontata lontano dai riflettori, con discrezione e silenzio. A dare l’annuncio della scomparsa era stata la figlia Giada De Blanck, che aveva scelto parole cariche di dolore per raccontare quanto vissuto negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.

Dopo la notizia della sua morte, si torna a parlare dell’eredità che Patrizia De Blanck lascia alla figlia Giada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia de Blanck è morta, aveva 85 anni. La figlia Giada: Era la mia vita. Chi era la contessa esuberante che al bon ton preferiva la sincerità, l'amore con Califano e l'incidente sull'aereo; Perché la storia di Patrizia De Blanck merita di essere conosciuta; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

Giada De Blanck riporta mamma Patrizia a casa. L’urna a cuore e la promessa: «Sempre con me»Giada De Blanck è distrutta dal dolore per la morte della mamma Patrizia. La contessa è venuta a mancare, dopo una lunga malattia, l'8 febbraio 2026 all'età di 85 ... leggo.it

''Sei tornata, sempre con me a casa'': Giada De Blanck mostra quella che sembra essere l’urna con le ceneri di mamma PatriziaSei tornata: con queste parole Giada De Blanck ha condiviso su Instagram l’immagine di quella che sembrerebbe essere l’urna ... gossip.it

Ricordando Patrizia de Blanck https://www.corrierenazionale.net/2026/02/12/ricordando-patrizia-de-blanck/ Pochi minuti fa si è conclusa a Roma la cerimonia di commiato della N.D. Contessa Patrizia de Blanck. Il Cielo di Roma, gonfio di pioggia, si è aperto i facebook

È morta, a 85 anni, Patrizia De Blanck. A dare l'annuncio la figlia Giada in un lungo post pubblicato su Instagram insieme a una foto che le ritraeva insieme: «Con immenso dolore, annuncio la scomparsa di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck. Mia ma x.com