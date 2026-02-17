Patrizia De Blanck l’annuncio della figlia Giada dopo la morte della mamma | Te lo avevo promesso

Da caffeinamagazine.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada De Blanck annuncia con il cuore in mano la perdita della mamma, Patrizia De Blanck, scomparsa l’8 febbraio a 85 anni. La figlia ha condiviso un messaggio toccante sui social, ricordando la promessa fatta di essere sempre vicina alla madre fino all’ultimo respiro. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, dove la contessa aveva lasciato un segno indelebile con le sue apparizioni e personalità vivace.

Si è spenta lo scorso 8 febbraio, a 85 anni, Patrizia De Blanck, contessa romana diventata negli anni un volto familiare per il pubblico televisivo. La sua figura, aristocratica e al tempo stesso popolare, aveva attraversato decenni di programmi e salotti tv, fino a conquistare una nuova generazione di spettatori grazie alla partecipazione tra il 2020 e il 2021 al Grande Fratello Vip. Negli ultimi tempi combatteva contro una lunga malattia, affrontata lontano dai riflettori, con discrezione e silenzio. A dare l’annuncio della scomparsa era stata la figlia Giada De Blanck, che aveva scelto parole cariche di dolore per raccontare quanto vissuto negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

Morte Patrizia De Blanck: la confessione della figlia Giada a un giornalista

La morte di Patrizia De Blanck ha scosso la famiglia e gli amici.

Eredità Patrizia De Blanck, la scoperta dopo la notizia della morte: cosa lascia alla figlia Giada

Dopo la notizia della sua morte, si torna a parlare dell’eredità che Patrizia De Blanck lascia alla figlia Giada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Addio a Patrizia de Blanck. L'annuncio della figlia Giada; Patrizia de Blanck è morta, aveva 85 anni. La figlia Giada: Era la mia vita. Chi era la contessa esuberante che al bon ton preferiva la sincerità, l'amore con Califano e l'incidente sull'aereo; Perché la storia di Patrizia De Blanck merita di essere conosciuta; Patrizia De Blanck è morta, l’addio della figlia Giada: Tutto nel silenzio.

patrizia de blanck lGiada De Blanck riporta mamma Patrizia a casa. L’urna a cuore e la promessa: «Sempre con me»Giada De Blanck è distrutta dal dolore per la morte della mamma Patrizia. La contessa è venuta a mancare, dopo una lunga malattia, l'8 febbraio 2026 all'età di 85 ... leggo.it

patrizia de blanck l''Sei tornata, sempre con me a casa'': Giada De Blanck mostra quella che sembra essere l’urna con le ceneri di mamma PatriziaSei tornata: con queste parole Giada De Blanck ha condiviso su Instagram l’immagine di quella che sembrerebbe essere l’urna ... gossip.it