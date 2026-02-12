La richiesta di Giada De Blanck per il funerale della madre Patrizia

Giada De Blanck ha comunicato i dettagli del funerale di sua madre Patrizia. La cerimonia sarà semplice e intima, con pochi familiari presenti. La donna ha scelto di ricordarla in modo sobrio, lontano da fronzoli e grandi occasioni. La famiglia si prepara a salutare Patrizia in un momento di grande dolore.

Giada De Blanck ha annunciato i dettagli del funerale di sua madre, Patrizia De Blanck, che si terrà con una cerimonia semplice e toccante. Dopo la scomparsa della "contessa del popolo" Patrizia De Blanck, avvenuta l'8 febbraio 2026, il dolore e la commozione sono palpabili tra i suoi amici, familiari e il pubblico che l'ha sempre ammirata. I funerali di Patrizia De Blanck si terranno a Roma: per lei, Giada ha annunciato una cerimonia semplice. La figlia Giada organizza l'ultimo saluto alla madre scomparsa l'8 febbraio a 85 anni. La cerimonia si terrà il 12 febbraio nella chiesa Gran Madre di Dio a Roma.

