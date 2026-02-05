Napoli Vergara si racconta | La maglia non mi pesa Con Conte sono cresciuto

Antonio Vergara si apre in un’intervista e rivela di sentirsi a suo agio con la maglia del Napoli, sostenendo che non gli pesa indossarla. Il giovane calciatore ammette di aver maturato molta più fiducia sotto la guida di Conte, che lo ha aiutato a crescere. Ora si sente più forte e pronto a dimostrare tutto il suo valore in campo.

Antonio Vergara vive uno dei momenti più intensi della sua giovane carriera e lo racconta senza filtri. Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, l'attaccante del Napoli ha parlato dei gol segnati, del rapporto con Antonio Conte e del significato profondo che per lui ha indossare la maglia azzurra. Le reti realizzate contro Chelsea e Fiorentina restano immagini vive. «In quei momenti non penso a dedicare il gol a qualcuno – spiega Vergara – sono semplicemente felice di aver segnato. Contro il Chelsea ero incredulo, è stata un'esplosione.

Vergara esprime la sua gratitudine nei confronti di Conte, evidenziando quanto sia importante per lui avere la fiducia del tecnico.

