Giacobazzi casoncelli e rogo della vecchia | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Giuseppe Giacobazzi alla ChorusLife Arena, la festa dei Casonsèi & Scarpinocc e il Villaggio di Carnevale al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il rogo della vecchia a Calusco d’Adda a conclusione del Carnevale Caluschese, la Mascheràda a Berbenno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 17 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà la festa dei Casonsèi e Scarpinocc. L’appuntamento è sino al 17 febbraio e dal 20 al 22 febbraio. Si potranno gustare: tavolozza salumi misti, strachì e polenta, Ol Bergami con salame, fagottino di polenta ripieno di formaggio fuso e salame – “Casonsei alla bergamasca”, (tipica pasta ripiena con carne e pan grattato, cotta con burro, pancetta e formaggio grana), “Scarpinocc” di Parre al burro e salvia, (tipica pasta ripiena di Parre ripiena di formaggio e pan grattato, cotta con burro e salvia), pasta con la legor (pasta fresca con sugo alla lepre), polenta e coniglio al forno, polenta taragna e brasato al vino rosso, capù con polenta e fonduta taleggio (involtini di verza con pane grattugiato, formaggio, verza – polenta liscia e patatine.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Alberto Pellai partecipa questa sera a Gandino, portando la sua esperienza come psicoterapeuta in un incontro pubblico che attira molti cittadini.

