Giacobazzi casoncelli e rogo della vecchia | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Giuseppe Giacobazzi si esibirà stasera alla ChorusLife Arena, portando il suo spettacolo a Bergamo. La città si anima con i Casonsèi & Scarpinocc, mentre il Carnevale di Calusco d’Adda si chiude con il tradizionale rogo della vecchia. Altri eventi come la Mascheràda a Berbenno arricchiscono la serata, offrendo diverse occasioni di divertimento.
Giuseppe Giacobazzi alla ChorusLife Arena, la festa dei Casonsèi & Scarpinocc e il Villaggio di Carnevale al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il rogo della vecchia a Calusco d’Adda a conclusione del Carnevale Caluschese, la Mascheràda a Berbenno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 17 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà la festa dei Casonsèi e Scarpinocc. L’appuntamento è sino al 17 febbraio e dal 20 al 22 febbraio. Si potranno gustare: tavolozza salumi misti, strachì e polenta, Ol Bergami con salame, fagottino di polenta ripieno di formaggio fuso e salame – “Casonsei alla bergamasca”, (tipica pasta ripiena con carne e pan grattato, cotta con burro, pancetta e formaggio grana), “Scarpinocc” di Parre al burro e salvia, (tipica pasta ripiena di Parre ripiena di formaggio e pan grattato, cotta con burro e salvia), pasta con la legor (pasta fresca con sugo alla lepre), polenta e coniglio al forno, polenta taragna e brasato al vino rosso, capù con polenta e fonduta taleggio (involtini di verza con pane grattugiato, formaggio, verza – polenta liscia e patatine.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Alberto Pellai, Andrea Cicalese, Mascheràda e casoncelli: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Alberto Pellai partecipa questa sera a Gandino, portando la sua esperienza come psicoterapeuta in un incontro pubblico che attira molti cittadini.
Fiaccolata della Vigilia, mercatini e carbonara: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giacobazzi, casoncelli e rogo della vecchia: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.
Giacobazzi, casoncelli e rogo della vecchia: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaGiuseppe Giacobazzi alla ChorusLife Arena, la festa dei Casonsèi & Scarpinocc e il Villaggio di Carnevale al Piazzale degli Alpini a Bergamo, il rogo della vecchia a Calusco d’Adda a conclusione del C ... bergamonews.it
Osteria Giacobazzi: il teatro della realtà e la comicità che ritorna alle originiAl Teatro delle Muse di Ancona giovedì 13 novembre il sipario si è aperto non su una scena convenzionale, ma su un’osteria vivida, ricreata con precisione scenografica e vibrante di calore umano. Non ... affaritaliani.it
DA STASERA Festa dei Casonsèi e Scarpinocc 13 - 17 febbraio // 20 - 22 febbraio Piazzale degli Alpini, Bergamo Alla Festa dei casoncelli e degli scarpinocc si entra dritti nel cuore di Bergamo: ripi - facebook.com facebook