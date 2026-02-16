Alberto Pellai Andrea Cicalese Mascheràda e casoncelli | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Alberto Pellai partecipa questa sera a Gandino, portando la sua esperienza come psicoterapeuta in un incontro pubblico che attira molti cittadini. Nel frattempo, a Bergamo e dintorni, si svolgono diverse iniziative, tra cui la festa dei Casonsèi & Scarpinocc al Piazzale degli Alpini e il concerto con Andrea Cicalese al violino e Filippo Gorini al pianoforte nella Sala Piatti. La Mascheràda di Berbenno anima le strade con sfilate e maschere colorate, mentre le famiglie si preparano a vivere una serata ricca di eventi tradizionali.

La festa dei Casonsèi & Scarpinocc e il Villaggio di Carnevale al Piazzale degli Alpini, il concerto di Andrea Cicalese (violino) e Filippo Gorini (pianoforte) alla Sala Piatti a Bergamo, l’incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai a Gandino, la Mascheràda a Berbenno e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 16 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Al Piazzale degli Alpini a Bergamo si terrà la festa dei Casonsèi e Scarpinocc. L’appuntamento è sino al 17 febbraio e dal 20 al 22 febbraio. Si potranno gustare: tavolozza salumi misti, strachì e polenta, Ol Bergami con salame, fagottino di polenta ripieno di formaggio fuso e salame – “Casonsei alla bergamasca”, (tipica pasta ripiena con carne e pan grattato, cotta con burro, pancetta e formaggio grana), “Scarpinocc” di Parre al burro e salvia, (tipica pasta ripiena di Parre ripiena di formaggio e pan grattato, cotta con burro e salvia), pasta con la legor (pasta fresca con sugo alla lepre), polenta e coniglio al forno, polenta taragna e brasato al vino rosso, capù con polenta e fonduta taleggio (involtini di verza con pane grattugiato, formaggio, verza – polenta liscia e patatine.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Ecco alcune delle principali iniziative di stasera a Bergamo e provincia, tra cui il concerto dedicato a Fabrizio De André alla chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano, i tradizionali fuochi di Capodanno a Ponte San Pietro e la performance di Andrea Pucci alla ChorusLife Arena.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.