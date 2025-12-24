Fiaccolata della Vigilia mercatini e carbonara | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio e gli artisti di strada a ChorusLife, la sagra della carbonara & cacio e pepe a Nxt – Piazzale degli Alpini, la fiaccolata della Vigilia a Clusone e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

