Metalmeccanica bergamasca si conferma il periodo complicato | Penalizzati dalle crisi di automotive e Germania

La metalmeccanica bergamasca attraversa un periodo difficile, evidenziato dai risultati della 176ª edizione dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica. Le imprese del settore sono penalizzate dalle crisi dell’automotive e del mercato tedesco, confermando le sfide che caratterizzano il panorama industriale locale e nazionale.

Sono stati diffusi i risultati della 176ª edizione dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria Metalmeccanica – Meccatronica italiana. Nel terzo trimestre del 2025, l'attività produttiva metalmeccanica, in termini congiunturali si è mantenuta positiva (dal +1,1% del primo trimestre al +1,6% nel terzo), mentre in termini tendenziali, facendo cioè il confronto con lo stesso periodo del 2024, dopo i risultati negativi dei primi due trimestri (rispettivamente -5,8% e -2,6%), nel terzo ha registrato un incremento del 3,2%. Tuttavia, tra gennaio e settembre dell'anno in corso, i livelli di produzione settoriale risultano mediamente inferiori del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una contrazione più accentuata di quella registrata per l'intero comparto industriale (-1,7%).

La metalmeccanica bergamasca frena ancora. Calano ordini e utilizzo impianti - Il rallentamento c'è e si sente e mostra un andamento della metalmeccanica bergamasca che, per certi aspetti, è peggiore di quello nazionale.

Oggi celebriamo l'Officina Metalmeccanica di Alberto Rubini, specializzata nella lavorazione dei metalli e del ferro battuto. Da 80 anni quest'azienda rappresenta l'espressione più tipica bergamasca: "Mòla mia!".