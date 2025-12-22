Il 2025 è stato l'anno in cui colossi come Amazon, Microsoft e Meta hanno annunciato importanti tagli al personale, attribuendo all'Intelligenza artificiale un ruolo centrale. Anche in Italia, sempre più aziende sperimentano l'uso di strumenti di Ai per velocizzare processi di vario tipo, mentre. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - L'azienda è in crisi e usa l'Ai per ridurre i costi: designer licenziata, ma per i giudici è legittimo

Leggi anche: Rosaria licenziata a 55 anni dopo il tumore al seno: “Trattata da operaia usa e getta mentre l’azienda assume”

Leggi anche: Antonietta Perrone, l'ex manager licenziata dall'azienda sanitaria torna in ufficio ma viene trascinata fuori dalla polizia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

CRISI FIR CAMPOGALLIANO, L’AZIENDA SI IMPEGNA AD ATTIVARE L’AMMORTIZZATORE SOCIALE PER UN ANNO In questo lasso di tempo saranno valutate tutte le possibilità di riconversione del sito https://www.cgilmodena.it/p=105040 Fiom Cgil - facebook.com facebook

CRISI FIR CAMPOGALLIANO, L’AZIENDA SI IMPEGNA AD ATTIVARE L’AMMORTIZZATORE SOCIALE PER UN ANNO In questo lasso di tempo saranno valutate tutte le possibilità di riconversione del sito cgilmodena.it/p=105040 @fiomnet @cgilnazion x.com