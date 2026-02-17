Genova punta sui Cpia | più fondi al Governo per l’istruzione dei minori stranieri non accompagnati e il loro futuro

Genova ha chiesto al Governo più fondi per l’istruzione dei minori stranieri non accompagnati, in risposta all’aumento di giovani arrivati senza famiglia. La città vuole migliorare le strutture scolastiche e offrire un sostegno concreto ai ragazzi in età scolare, molti dei quali vivono in centri di accoglienza. Recentemente, il numero di minori stranieri senza accompagnatori è cresciuto di oltre il 20%, creando nuove sfide per le scuole locali.

Genova chiede al Governo più risorse per l'istruzione dei minori non accompagnati. Genova sollecita un intervento urgente del Governo per potenziare l'istruzione dei minori stranieri non accompagnati. L'amministrazione comunale, guidata dalle assessore Rita Bruzzone e Cristina Lodi, ha chiesto al Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, maggiori investimenti nei Centri Provinciali per l'Istruzione per gli Adulti (Cpia), strutture fondamentali per l'inclusione e l'occupabilità di questi giovani. L'appello, formalizzato a gennaio, mira a garantire un futuro più solido a chi arriva in città senza famiglia, affrontando sfide demografiche ed economiche in evoluzione. Il Comune ha scritto al Governo il 23 gennaio, chiedendo più attenzione per i minori stranieri non accompagnati.