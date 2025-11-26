Biblioteca La Rocca incontro sui minori stranieri non accompagnati per rafforzare la tutela volontaria
Un pomeriggio dedicato alla tutela dei minori stranieri non accompagnati e alla costruzione di percorsi comunitari di accoglienza. È l’iniziativa che si terrà mercoledì 27 novembre dalle 15 alle 18 alla biblioteca comunale Franco La Rocca di Agrigento, nell’ambito del progetto Fami 1038 promosso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
