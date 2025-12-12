Napoli la moglie gli confessa il tradimento | lui va dai carabinieri e si fa arrestare per droga
Un uomo di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Rione Traiano per detenzione di droga a fini di spaccio. La vicenda ha avuto un risvolto sorprendente, legato a una confessione della moglie riguardo a un tradimento, che ha portato l’uomo a rivolgersi alle autorità.
I carabinieri della stazione di Rione Traiano hanno arrestato un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'uomo si è presentato spontaneamente in caserma intorno alle 22.15, in evidente stato di agitazione, dopo un violento litigio con la moglie, causato – a suo dire – dalla scoperta.
