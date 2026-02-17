Genoa-Inter altri quattro arresti per gli scontri

Nelle prime ore di martedì 17 febbraio 2026, la polizia di Genova ha arrestato quattro uomini coinvolti negli scontri avvenuti prima della partita tra Genoa e Inter. La causa degli arresti è stata la partecipazione a risse e violenze durante le tensioni tra tifosi. I quattro, di età tra i 22 e i 37 anni, sono stati messi agli arresti domiciliari con permesso di uscire per motivi di lavoro. La polizia ha anche sequestrato alcuni oggetti contundenti trovati durante le perquisizioni.

Ta i reati contestati quello di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso nonché la violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive. Quel giorno alcuni violenti avevano dato vita a scontri con le forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico a tutela del settore riservato alla tifoseria ospite. In particolare, uno dei partecipanti era stato ripreso mentre lanciava un cartello di segnaletica stradale in metallo contro i poliziotti, mentre altri soggetti avevano utilizzato aste, bastoni e cinghie per colpire il personale in servizio, il tutto bloccando il traffico e tenendo in ostaggio un intero quartiere.