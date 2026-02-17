Genoa-Inter altri quattro arresti per gli scontri

Da genovatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore di martedì 17 febbraio 2026, la polizia di Genova ha arrestato quattro uomini coinvolti negli scontri avvenuti prima della partita tra Genoa e Inter. La causa degli arresti è stata la partecipazione a risse e violenze durante le tensioni tra tifosi. I quattro, di età tra i 22 e i 37 anni, sono stati messi agli arresti domiciliari con permesso di uscire per motivi di lavoro. La polizia ha anche sequestrato alcuni oggetti contundenti trovati durante le perquisizioni.

Ta i reati contestati quello di travisamento, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso nonché la violazione della normativa in materia di manifestazioni sportive. Quel giorno alcuni violenti avevano dato vita a scontri con le forze dell'ordine impegnate nei servizi di ordine pubblico a tutela del settore riservato alla tifoseria ospite. In particolare, uno dei partecipanti era stato ripreso mentre lanciava un cartello di segnaletica stradale in metallo contro i poliziotti, mentre altri soggetti avevano utilizzato aste, bastoni e cinghie per colpire il personale in servizio, il tutto bloccando il traffico e tenendo in ostaggio un intero quartiere.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Scontri pre Genoa-Inter: chiesti i domiciliari per altri quattro ultrasLa procura di Genova ha chiesto gli arresti domiciliari per altri quattro ultras coinvolti negli scontri avvenuti prima della partita tra Genoa e Inter dello scorso 14 dicembre.

Genoa-Inter, primi arresti per gli scontriDurante la partita Genoa-Inter, sono stati effettuati i primi arresti in seguito agli scontri tra tifoserie.

Genoa-Inter 14/12/2025 scontri

Video Genoa-Inter 14/12/2025 scontri
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Scontri pre Genoa-Inter: chiesti i domiciliari per altri quattro ultras; Scontri prima di Genoa-Inter, chiesti i domiciliari per altri quattro ultrà rossoblù; Scontri prima di Genoa-Inter, chiesti i domiciliari per quattro ultrà; Scontri Genoa-Inter, la procura chiede i domiciliari per altri quattro ultras.

genoa inter altri quattroScontri Genoa-Inter, arrestati altri quattro ultrasNelle prime ore della mattinata personale della Digos della Questura di Genova ha eseguito 4 ordinanze cautelari di arresti domiciliari emesse dal gip presso il Tribunale di Genova a carico di quattro ... ansa.it

genoa inter altri quattroGenoa-Inter, arrestati dalla Digos altri quattro ultràNelle prime ore della mattinata odierna la DIGOS della Questura di Genova ha eseguito quattro ordinanze di arresti ... telenord.it