Genoa-Inter primi arresti per gli scontri

Durante la partita Genoa-Inter, sono stati effettuati i primi arresti in seguito agli scontri tra tifoserie. Nella mattina di martedì 16 dicembre, cinque ultras genoani sono stati fermati dalla Digos in flagranza differita, segnando un passo importante nelle indagini e nelle azioni di contrasto alla violenza negli eventi sportivi.

Primi arresti per gli scontri avvenuti in occasione della partita Genoa-Inter. Sono cinque gli ultras genoani finiti in manette nella prima mattina di martedì 16 dicembre, arrestati da personale della Digos in flagranza differita. Si tratta di Gabriele Cuneo, Andrea Cuneo, Massimo Calandra. Genovatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. CASSANOPAZZINI vs MILITOMOTTA Quando GENOVA aveva un DERBY EUROPEO GENOA v SAMP 0809 Video CASSANOPAZZINI vs MILITOMOTTA Quando GENOVA aveva un DERBY EUROPEO GENOA v SAMP 0809 Video CASSANOPAZZINI vs MILITOMOTTA Quando GENOVA aveva un DERBY EUROPEO GENOA v SAMP 0809 Scontri prima di Genoa-Inter, cinque tifosi del Grifone arrestati in differita - La polizia ha arrestato cinque tifosi del Genoa per gli scontri di domenica fuori dallo stadio Luigi Ferraris prima della partita Genoa- rainews.it

Disordini prima di Genoa–Inter: cinque arresti in flagranza differita a Genova - Disordini prima di Genoa–Inter del 14 dicembre: cinque ultras arrestati in flagranza differita dalla Digos di Genova dopo le violenze pre partita. ligurianotizie.it

Ci avete fatto caso anche voi dopo Genoa-Inter 1-2 #PassioneInter #Inter #GenoaInter #amala #forzainter #seriea - facebook.com facebook

Scontri prima di Genoa-Inter, sale a 15 il numero degli agenti feriti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.