Scontri pre Genoa-Inter | chiesti i domiciliari per altri quattro ultras

La procura di Genova ha chiesto gli arresti domiciliari per altri quattro ultras coinvolti negli scontri avvenuti prima della partita tra Genoa e Inter dello scorso 14 dicembre. Le indagini continuano e sul tavolo ci sono ancora diverse ipotesi. Gli ultras sono accusati di aver partecipato a una rissa che ha rischiato di degenerare in qualcosa di molto più grave.

La procura di Genova ha chiesto gli arresti domiciliari per altri quattro ultras dopo gli scontri prima di Genoa-Inter dello scorso 14 dicembre. I quattro, tutti assistiti dagli avvocati Matteo Carpi e Pietro Bogliolo, saranno interrogati domani dal giudice per le indagini preliminari Giorgio.

