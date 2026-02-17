Gela in lutto | 27enne muore in incidente motociclistico sul lungomare Intervento del sindaco ma non c’è scampo

Fabio Toscano, 27 anni, è morto questa mattina in un incidente sul lungomare Federico II di Svevia, a causa di una perdita di controllo della moto. La sua moto si è scontrata con un ostacolo sulla strada, provocando gravi ferite che non gli hanno lasciato scampo. Il sindaco di Gela ha espresso cordoglio, ma i soccorsi arrivati sul posto non sono riusciti a salvarlo. La comunità locale si stringe al dolore della famiglia.

Gela piange Fabio Toscano, 27 anni: un incidente stradale lungo il lungomare. Una tragedia ha colpito la comunità di Gela questa mattina: Fabio Toscano, giovane di 27 anni, ha perso la vita in un incidente motociclistico lungo il lungomare Federico II di Svevia. L'impatto, avvenuto in una zona frequentata, ha gettato nello sconforto la città e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale. Il sindaco Terenziano Di Stefano è intervenuto sul posto, tentando di rianimare il giovane. Dinamica dell'incidente e primo soccorso. L'incidente è avvenuto in mattinata, in un tratto del lungomare Federico II di Svevia spesso percorso da residenti e turisti.