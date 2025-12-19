Wilmer López Campos muore a 22 anni in un incidente motociclistico | tragedia nel calcio in Honduras
Il giovane calciatore honduregno Wilmer López Campos è morto a 22 anni in un tragico incidente motociclistico: "La perdita di un atleta così giovane e talentuoso rappresenta un colpo devastante per l’intero movimento calcistico". 🔗 Leggi su Fanpage.it
