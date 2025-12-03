Incidente sul lavoro alla Montello | 27enne muore schiacciato da un rullo trasportatore
Montello. Tragedia sul lavoro in Bergamasca. Un giovane di 27 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di mercoledì 3 dicembre all’interno dello stabilimento della Montello Spa. L’allarme è scattato intorno alle 17,30. Secondo una prima ricostruzione l’operaio, di nazionalità marocchina, stava lavorando con un rullo trasportatore in un capannone di via Filzi quando è rimasto schiacciato dal macchinario per cause ancora in fase di accertamento. Tutto sarebbe avvenuto senza testimoni. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Il 27enne è morto pochi minuti più tardi all’interno della fabbrica: vani, purtroppo, i lunghi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
