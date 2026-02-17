Gazzetta dello Sport | Ecco super Santos Nuovo eroe di Napoli

Il portiere Santos ha messo in mostra tutta la sua abilità durante la partita di ieri, rispondendo alle critiche con alcune parate decisive. Napoli lo ha scelto come suo nuovo eroe, desideroso di vedere più sicurezza tra i pali. La sua prestazione ha attirato l’attenzione anche di tifosi e addetti ai lavori, che ora aspettano di vederlo confermare in futuro. Lo stadio Maradona, intitolato al grande campione, richiede sempre più prestazioni di livello, e Santos sembra pronto a dare il massimo.

"> Il Maradona riconosce il talento. Lo impone il nome stesso dello stadio, che pretende bellezza e coraggio. E quando Alisson Santos ha toccato il suo primo pallone in Serie A, qualcosa è scattato sugli spalti. Una freccia che punta l'uomo, accelera, dribbla e accende la fantasia. Sensazioni familiari, senza evocare paragoni ingombranti. Come racconta Vincenzo D'Angelo sulla Gazzetta dello Sport, nel controllo in velocità e nella ricerca costante dell'uno contro uno di Alisson c'è molto di David Neres. E proprio come il numero 7 – oggi ai box – anche l'ex Sporting sembra avere un destino chiaro: entrare e spaccare le partite. Cresciuto nel mito di Neymar, in Portogallo è stato accostato a un giovane Leao: per esplosività, per la passione per la musica, per quell'aria da surfista che ondeggia tra gli avversari.