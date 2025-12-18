Prima pagina Gazzetta dello Sport | Napoli-Milan un pieno di Super

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, giovedì 18 dicembre 2025, celebra l'atteso match Napoli-Milan con un titolo che promette spettacolo e grandi emozioni. L'editoriale si concentra sulle ultime novità del calcio italiano, con approfondimenti su Milan e calciomercato, offrendo ai lettori un'anteprima completa di ciò che si prospetta sul campo e oltre.

© Pianetamilan.it - Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Napoli-Milan, un pieno di Super" La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 18 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato.

