GazaTajani | Italia non starà a margini

Il ministro degli Esteri Tajani ha detto che l’Italia deve partecipare attivamente ai negoziati di pace in Medio Oriente, perché l’assenza del nostro paese indebolisce gli sforzi per trovare una soluzione. Durante un dibattito alla Camera, Tajani ha sottolineato che il coinvolgimento italiano è essenziale per contribuire a stabilizzare la regione e per difendere gli interessi nazionali. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le tensioni a Gaza sono cresciute e le discussioni internazionali si intensificano.

14.10 "L'Italia non può e non deve restare ai margini del processo di pace" in Medio Oriente. Così il ministro degli Esteri alla Camera sul Board of Peace per Gaza "L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile,ma anche contrario" a lettera e spirito dell'art.11 della Costituzione,ha detto. E poi ha puntualizzato: il ruolo di osservatore è "una soluzione equilibrata e rispettosa dei vincoli costituzionali"."L'obiettivo del nostro impegno,costruire soluzione a 2 Stati". Tajani: "Dall'Italia a Gaza 2.400 tonnellate di prodotti alimentari" A Washington il Board of Peace su Gaza. L'Italia rappresentata da Tajani. Giovedì a Washington si riunisce il Board of Peace per discutere la situazione a Gaza.