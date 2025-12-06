Tajani | Dall' Italia a Gaza 2.400 tonnellate di prodotti alimentari
Un nuovo volo umanitario della Cooperazione Italiana con un carico di aiuti destinati a Gaza è decollato per la Giordania. Lo riferisce la Farnesina in una nota. "Grazie all'iniziativa del Governo italiano sono state raccolte 85 tonnellate di beni alimentari e di prima necessità - soprattutto pasta, legumi in scatola, farina - messi a disposizione dai partner della filiera agro-alimentare italiana: Coldiretti, Conad, Confagricoltura e Confcooperative", fa sapere il Ministero degli Esteri. Il volo speciale, che si inserisce nell'ambito dell'iniziativa Food for Gaza, è stato allestito ed è partito dalla Base delle Nazioni Unite di Brindisi, gestita dal Programma Alimentare Mondiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
