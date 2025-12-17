Meloni oggi alla Camera in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue | il voto sul sostegno all’Ucraina
Oggi alla Camera, alle ore 11:30, si tengono le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 dicembre 2025. La premier discuterà delle decisioni sul sostegno all’Ucraina e approfondirà le tematiche in agenda, offrendo aggiornamenti in tempo reale sulla posizione italiana e le prospettive future.
In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Al centro del suo intervento i negoziati per la pace in Ucraina, con la premier che intende ribadire il sostegno a Kiev, nonostante le le prese di distanza della Lega sul tema. Restano invece, i dubbi sull'uso degli asset russi congelati, su cui i 27 cercheranno un'intesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
