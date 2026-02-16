piano di pace gaza e board of peace comunicazioni di tajani

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che martedì 17 febbraio, alle 13.30, terrà una conferenza a Montecitorio per aggiornare sui negoziati in corso sul piano di pace per Gaza e sulla creazione del Board of Peace. La riunione si svolgerà nell’aula di Montecitorio, dove Tajani spiegherà le ultime novità, tra cui le discussioni con i rappresentanti internazionali coinvolti.

ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 13.30, nell’Aula di Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani (foto), sui più recenti sviluppi relativi al piano di pace per la Striscia di Gaza e alla costituzione del Board of Peace. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei Deputati con traduzione nel linguaggio dei segni. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Sono stati avviati i primi contatti per la formazione del Board of Peace a Gaza, nell’ambito della fase 2 del piano di pace di Trump.

Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump.

