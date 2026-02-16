Piano di Pace Gaza e Board of Peace comunicazioni di Tajani
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che martedì 17 febbraio, alle 13.30, terrà una conferenza a Montecitorio per aggiornare sui negoziati in corso sul piano di pace per Gaza e sulla creazione del Board of Peace. La riunione si svolgerà nell’aula di Montecitorio, dove Tajani spiegherà le ultime novità, tra cui le discussioni con i rappresentanti internazionali coinvolti.
ROMA – Martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 13.30, nell'Aula di Montecitorio si svolgeranno le comunicazioni del Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani (foto), sui più recenti sviluppi relativi al piano di pace per la Striscia di Gaza e alla costituzione del Board of Peace.
Gaza, i primi contatti per il Board of Peace: come funzionerà la fase 2 del piano di pace di Trump?
Sono stati avviati i primi contatti per la formazione del Board of Peace a Gaza, nell’ambito della fase 2 del piano di pace di Trump.
Il piano di pace su Gaza entra nella seconda fase, Trump: "Formato il Board of Peace, a breve i nomi"
Il piano di pace su Gaza entra nella sua seconda fase, con la creazione del Board of Peace, come annunciato da Donald Trump.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gaza, Indonesia pronta a mandare fino a 8mila soldati per piano di pace Trump; Israele cambia lo status di Hebron in Cisgiordania. Rafah riapre dopo due giorni - Hamas chiede ai Paesi arabi di chiudere con Israele. La reazione al rafforzamento delle misure decise dal gabinetto di sicurezza israeliano; LA POLEMICA – Emanuele Calò: Quando fa comodo andare contro l’Onu - Moked; Germania, Regno Unito, Spagna condannano l’annessione della Cisgiordania a Israele.
