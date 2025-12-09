Norvegia fondo sovrano da $2mila mld chiede a Microsoft chiarimenti su rischi per diritti umani legati a suo coinvolgimento in genocidio Gaza

Il fondo sovrano norvegese spinge Microsoft a rendicontare i rischi umanitari legati a Gaza e voterà contro la riconferma di Nadella: un segnale forte nel mondo tech Il fondo sovrano norvegese, il più ricco del mondo, con oltre 2 mila miliardi di dollari a disposizione, ha chiesto a Microsoft. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

