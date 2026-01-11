Gli agricoltori tornano a farsi sentire | La crisi non è superata

Gli agricoltori di Avellino riprendono a manifestare, sottolineando che la crisi nel settore agricolo, acuita dall’accordo Mercosur, non è ancora superata. La protesta mira a evidenziare le difficoltà crescenti incontrate dagli operatori locali, che chiedono attenzione e interventi concreti per sostenere l'agricoltura nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Tornano in piazza gli agricoltori avellinesi per protestare contro l’accordo Mercosur e per denunciare le difficoltà sempre più gravi che colpiscono il settore agricolo locale. Il presidio, organizzato in Piazza Kennedy, ha visto la partecipazione di produttori e cittadini, con l’obiettivo di attirare l’attenzione della Regione Campania e del Governo nazionale. Stavolta una protesta a suon di musica e allegria, con Roberto Lauro, presidente del Comitato Agricoltori Avellines i vestito da Babbo Natale perchè “ Questa manifestazione non è solo protesta, ma anche un modo per avvicinarci ai cittadini e ai consumatori». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

