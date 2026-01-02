Arrivano i Gatti Mézzi in concerto al teatro Puccini L’appuntamento a Firenze
I Gatti Mézzi tornano in concerto al Teatro Puccini di Firenze, offrendo un'esperienza più raccolta e autentica. Dopo il successo del tour estivo, la band si prepara a presentare il proprio repertorio in una cornice più intima, permettendo al pubblico di apprezzare da vicino le proprie melodie. L'evento è previsto per il 2 gennaio 2026, offrendo un'occasione di ascolto autentico e coinvolgente.
Firenze, 2 gennaio 2026 - Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, sarà in concerto martedì 13 gennaio al Teatro Puccini, primo appuntamento del Tour nei Teatri 2026. I biglietti – posti numerati da 20 a 30 euro – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). "Non si poteva finì così - spiegano Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi - il tour estivo è stata una ganzata vera, ma non c’è niente di più bello dei vostri sorrisi e abbracci. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Al Teatro Puccini ‘Firenze suona per la Palestina’
Leggi anche: Firenze, in scena Canto di Natale al teatro Puccini
Arrivano i Gatti Mézzi in concerto al teatro Puccini. L’appuntamento a Firenze - Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. msn.com
Capodanno 2025-2026 Direttamente dal magico The Blue Moon, arrivano:" i Gatti Lunari" Saranno ospiti dell’evento in piazza, patrocinato dal Comune di Carovigno, I nuovi performer in scena non per raccontare il passato, ma per aprire uno sguardo verso il f - facebook.com facebook
Sei attivisti e due gatti senza permesso nei locali di Askatasuna bastano alla polizia per sgomberare e murare lo storico centro sociale di Torino. Piantedosi esulta e rivendica, il comune ferma il percorso di inclusione. Poi arrivano gli idranti: con chi dissente no x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.