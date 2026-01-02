Arrivano i Gatti Mézzi in concerto al teatro Puccini L’appuntamento a Firenze

I Gatti Mézzi tornano in concerto al Teatro Puccini di Firenze, offrendo un'esperienza più raccolta e autentica. Dopo il successo del tour estivo, la band si prepara a presentare il proprio repertorio in una cornice più intima, permettendo al pubblico di apprezzare da vicino le proprie melodie. L'evento è previsto per il 2 gennaio 2026, offrendo un'occasione di ascolto autentico e coinvolgente.

Firenze, 2 gennaio 2026 - Dopo il travolgente successo del tour estivo, i Gatti Mézzi tornano in una dimensione più intima e personale. La band, punto di riferimento del cantautorato toscano, sarà in concerto martedì 13 gennaio al Teatro Puccini, primo appuntamento del Tour nei Teatri 2026. I biglietti – posti numerati da 20 a 30 euro – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita). "Non si poteva finì così - spiegano Tommaso Novi e Francesco Bottai, fondatori e anime pulsanti dei Gatti Mézzi - il tour estivo è stata una ganzata vera, ma non c’è niente di più bello dei vostri sorrisi e abbracci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

