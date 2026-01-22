la bce mette in guardia sui rischi geopolitici e sugli attacchi cyber

La Bce evidenzia, in un suo recente articolo, i potenziali rischi derivanti da tensioni geopolitiche e attacchi cyber. Le preoccupazioni, espresse da Sharon Donnery e Mario Quagliariello, sottolineano l’importanza di monitorare attentamente questi rischi per garantire la stabilità del sistema finanziario europeo. L’analisi si inserisce nel contesto delle sfide crescenti legate alla sicurezza e alla stabilità economica in un mondo sempre più interconnesso.

. E’ il pensiero della Bce messo per iscritto – da Sharon Donnery, membro del Consiglio di vigilanza, e Mario Quagliariello, direttore della divisione Strategia di vigilanza e rischio – in un articolo pubblicato sul blog della Vigilanza bancaria della Banca centrale europea. Nell’articolo viene spiegato che “le prospettive di rischio” del settore bancario “sono state ridefinite dall’ aumento dei rischi geopolitici, dall’ elevata incertezza e dai cambiamenti strutturali determinati dall’ innovazione tecnologica e dalle crisi climatiche e ambientali “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

