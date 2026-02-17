Garlasco indagini a un anno dalla riapertura | Sempio rivendica coerenza col suo racconto ma il mistero resta

A un anno dalla riapertura del caso Garlasco, Sempio afferma che le nuove verifiche confermano la sua versione dei fatti, anche se il mistero sulla vicenda rimane irrisolto. La polizia ha analizzato nuovi elementi che sembrano avvalorare le sue dichiarazioni, ma gli investigatori continuano a cercare risposte definitive sulla tragica morte.

Caso Garlasco, Sempio un Anno Dopo: “Le Verifiche Convalidano la Mia Versione” Ma l’Ombra del Dubbio Persiste. A un anno dalla riapertura delle indagini sulla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007 a Garlasco, l’unico indagato, Andrea Sempio, ha espresso la sua opinione sulle indagini in corso. Sempio ha dichiarato di ritenere che le verifiche effettuate finora sembrino confermare la sua precedente versione dei fatti, pur ammettendo di non potersi sentire completamente tranquillo. La vicenda, segnata da una condanna e da persistenti dubbi, torna al centro dell’attenzione mediatica. La Riapertura e il Peso del Passato.🔗 Leggi su Ameve.eu

A quasi un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, la Procura di Pavia si appresta a compiere un passo importante nel procedimento.

Garlasco, indagato per corruzione il padre di Andrea Sempio - Vita in diretta 30/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.