Garlasco i veri nuovi elementi dalla riapertura delle indagini su Sempio e quelli che non lo sono

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalle analisi sulla spazzatura di casa Poggi all'impronta 33, dal Dna sulle unghie di Chiara all'inchiesta parallela per corruzione in atti giudiziari: tutti i veri nuovi elementi sul delitto di Garlasco (e su Andrea Sempio). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

garlasco veri nuovi elementiGarlasco, i veri nuovi elementi dalla riapertura delle indagini su Sempio (e quelli che non lo sono) - Dalle analisi sulla spazzatura di casa Poggi all'impronta 33, dal Dna sulle unghie di Chiara all'inchiesta parallela per corruzione in atti giudiziari ... Secondo fanpage.it

garlasco veri nuovi elementiCaso Garlasco sospeso tra (clamorose) verità e incertezze: le incognite della perizia Albani - La perizia sul caso Garlasco porta nuovi dubbi: DNA solo compatibile, errori iniziali e profili sconosciuti. Scrive panorama.it

garlasco veri nuovi elementiGarlasco in TV, ricostruzione choc dei movimenti di Sempio: "Perché ha fatto quella strada?", Panicucci senza parole - Il salotto di Mattino Cinque riapre la discussione con un approfondimento che ripercorre le osservazioni sul DNA e la ricostruzione dei movimenti di Sempio. Lo riporta libero.it

garlasco veri nuovi elementiGarlasco, la famosa fotografa sbugiarda Sempio sulle foto davanti alla villa (1 / 2) - Nuovi elementi riaccendono l’attenzione sul delitto di Garlasco, grazie alla testimonianza della fotografa Stefania Villani, intervistata da Francesca Bugamelli, nota sul web come Bugalalla Crime. Da donna.fidelityhouse.eu

garlasco veri nuovi elementiGarlasco, Bruno Vespa svela un retroscena dell'intervista a Sempio: "Una cosa mi è parsa strana" - Un botta tra la conduttrice e Bruno Vespa apre nuovi interrogativi sulla figura di Andrea Sempio, riportando al centro del discorso un dettaglio interessante. Si legge su libero.it

Garlasco, scontro in diretta a Mattino Cinque. Aiello contro De Rensis: «C’è stato un colloquio segreto…» - A Mattino Cinque l’avvocato di Venditti accusa De Rensis di un “colloquio segreto” con la Procura. Lo riporta affaritaliani.it

