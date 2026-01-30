Ultimo test prima delle Olimpiadi | a Crans-Montana gli uomini-jet in vista di Milano-Cortina 2026

A pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, gli uomini-jet si sfidano a Crans-Montana in vista della grande occasione. È l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima dell’atteso evento olimpico, e gli atleti sono già concentrati per dare il massimo. La gara si preannuncia come un banco di prova importante, con gli occhi puntati sui risultati che potrebbero fare la differenza in vista di Milano-Cortina.

La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a vivere uno degli snodi principali della stagione 2025-2026 con l'ultima gara prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Crans-Montana gli uomini-jet saranno protagonisti di una discesa libera maschile, che funge da ultimo test competitivo prima dell'appuntamento olimpico.

