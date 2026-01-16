LIVE Sci alpino Seconda Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | dalle 11.00 l’ultimo test in vista della gara

Segui in tempo reale la seconda prova di discesa libera femminile a Tarvisio 2026, con inizio alle 11:00. Sarà l’ultimo test prima della gara principale. Qui troverai aggiornamenti continui e tutte le informazioni sui pettorali di partenza. Resta con noi per seguire la giornata di sci alpino, in modo chiaro e preciso, senza enfasi, per un’informazione affidabile e puntuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10:43 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio. Poco meno di 20 minuti all'inizio dell'ultimo test. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa libera femminile di Tarvisio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Ultimo test in vista della competizione ufficiale con le atlete a caccia delle migliori traiettorie e del miglior setting. Ieri la migliore è stata nettamente l'austriaca Nina Ortlieb, con l'azzurra Nadia Delago ottima quarta, ma quest'oggi i valori potrebbero essere rimescolati.

