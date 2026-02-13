Garcia svela la nuova forma fisica ma conferma le vecchie abitudini prima di Barrios

Ryan Garcia ha mostrato i risultati di una nuova preparazione fisica, ma mantiene le stesse abitudini alimentari di sempre prima di affrontare Mario Barrios. Durante gli allenamenti, si è concentrato su sessioni intense e ha continuato a seguire la sua routine quotidiana, anche se ha deciso di migliorare la forma fisica. Un dettaglio che fa capire come, nonostante i cambiamenti estetici, la sua strategia mentale non sia cambiata.

La preparazione di Ryan Garcia per il confronto con Mario Barrios mette al centro una trasformazione fisica completa e un controllo rinnovato delle abitudini tecniche accumulate nel corso della carriera. L'allenamento si concentra su potenza, resistenza e dinamismo, con l'obiettivo di rendere ogni gesto più efficace nel contesto tattico della sfida. Il padre, Henry Garcia, descrive il camp in corso come il più avanzato della carriera del figlio, sottolineando più volte che la forza e il condizionamento hanno fatto la differenza. Ricorda un momento in cui Ryan, osservandosi nello specchio, ha compreso che quel corpo rappresenta la condizione necessaria: «papà, questo è dove il mio corpo deve essere». Ryan Garcia e la sfida del peso prima del match contro Barrios Ryan Garcia ha deciso di salire di peso e sfidare Barrios nel mondo del welterweight.

