Il Privacy Display del Galaxy S26 Ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spalla, perché il telefono utilizza uno schermo che si oscura quando si guarda da angolazioni laterali. Questa funzione, già presente in altri modelli, ora si presenta con una tecnologia migliorata che rende più difficile vedere i contenuti da fuori. In particolare, il dispositivo riconosce quando qualcuno si avvicina troppo e si attiva automaticamente, proteggendo la privacy dell’utente anche in ambienti affollati.

Questo testo propone una rassegna sintetica e strutturata delle novità legate al Privacy Display del Galaxy S26 Ultra, spiegando come la funzione protegga la riservatezza in ambienti pubblici, quali siano le modalità di attivazione e quali novità introdurrà rispetto ai modelli precedenti. Verranno descritti i principi di funzionamento, le possibilità di utilizzo mirato per applicazioni specifiche e le informazioni disponibili sul lancio ufficiale. privacy display del galaxy s26 ultra: come blocca gli sguardi indiscreti. La funzione Privacy Display si propone di rendere il contenuto visibile solo a chi guarda frontalmente lo schermo, impedendo a osservatori laterali di percepirne i dettagli. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Privacy display del galaxy s26 ultra blocca gli sguardi di chi guarda da dietro la spalla

Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

La serie Galaxy S26 si presenta con un teaser che mette in evidenza come il nuovo display privacy aiuti a bloccare gli sguardi indesiderati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.