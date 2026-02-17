Galaxy buds 4 leak aggiornamenti sicuri che migliorano l’esperienza d’uso

Le prime fughe di notizie sui Galaxy Buds 4 arrivano dopo che Samsung ha registrato nuovi aggiornamenti, probabilmente destinati a migliorare la qualità del suono e l’autonomia. Si parla di modelli con finiture in metallo spazzolato e di differenze di design tra le versioni standard e Pro, per offrire una scelta più ampia agli utenti. Nei dettagli trapelati si nota anche un'attenzione maggiore alla vestibilità, con inserti più comodi e adattabili alle orecchie.

nel panorama degli auricolari wireless emergono indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 e sui Buds 4 Pro, con una ripresa di stile indirizzata a una finitura in metallo spazzolato e una differenziazione di vestibilità tra i due modelli. le voci indicano inoltre una riorganizzazione della custodia di ricarica e miglioramenti mirati all’ANC e ai comandi. gli steli, introdotti con Buds 3, potrebbero rimanere per facilitare il posizionamento del microfono e i controlli tramite pinch. due modelli distinti con vestibilità diverse. design e finiture. il Galaxy Buds 4 standard sembra proporsi con una finitura in metallo spazzolato e una vestibilità aperta, priva di puntali in silicone. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Galaxy buds 4 leak aggiornamenti sicuri che migliorano l’esperienza d’uso Galaxy buds 4 serie nel leak più recenteQuesta mattina sono emerse nuove indiscrezioni sui Galaxy Buds 4 e sui Galaxy Buds 4 Pro. Galaxy buds 4 immagini trapelate mostrano che samsung torna alle basiLe prime immagini dei Galaxy Buds 4 sono trapelate online, rivelando che Samsung riprende il design tradizionale degli auricolari wireless. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods Pro; I Samsung Galaxy Buds 4 potrebbero perdere una funzione attesa; Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro avvistati (di nuovo) per sbaglio; Samsung Galaxy Buds 4, ancora conferme per il nuovo design. Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods ProPer la sua nuova generazione di auricolari TWS Samsung pare aver optato per un’estetica più vicina a quella delle AirPods Pro di Apple, con un gambo leggermente inclinato. La cover di ricarica appare ... hdblog.it The Galaxy Buds 4 Pro launch feels imminent as more renders leak (Updated)More images unearthed in the leaked One UI 9 firmware seemingly confirm a major redesign for Samsung's Galaxy Buds 4 Pro. androidauthority.com Samsung Galaxy Buds 4, ancora conferme per il nuovo design x.com I Galaxy Buds 4 Pro fanno capolino nella One UI 9.0, doppio passo falso per Samsung #Samsung https://gizchina.it/2026/02/samsung-galaxy-buds-trapelano-dentro-one-ui-9-0/ facebook